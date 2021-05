AL ampliará vacinação para pessoas com comorbidades acima de 18 anos

O Governo de Alagoas recebeu, na tarde desta quinta-feira (6), a 18ª remessa de vacinas contra a Covid-19, com 66.400 doses da AstraZeneca. Com os imunizantes, o Estado ampliará a vacinação das pessoas com comorbidades para maiores de 18 anos e de pessoas com deficiência permanente a partir de 40 anos, conforme anunciou o governador Renan Filho em suas redes sociais.

A remessa chegou a Maceió por volta das 15h e seguiu, com escolta da Polícia Militar de Alagoas, para o devido cadastro e armazenamento em câmara fria no Programa Nacional de Imunização em Alagoas (PNI/AL). Lá, as vacinas ficam armazenadas em temperatura entre 2º e 8º Celsius. Ao todo, desde o início da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde (MS) enviou sete volumes com vacinas AstraZeneca ao Estado.

“Pessoal, mais uma ótima notícia! Recebemos hoje 66.400 novas doses de Astrazeneca. Com isso, ampliaremos a vacinação em Alagoas e daremos início à imunização das pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, além de avançar com a faixa etária das pessoas com deficiência permanente a partir de 40 anos. Com luta e empenho, vamos vencer a batalha contra o coronavírus”, publicou o governador.

O secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, ressaltou que Alagoas continuará atuando de forma célere e transparente no repasse de vacinas para as gestões municipais. Após a conclusão do processo de cadastro, os imunizantes serão enviados aos Centros Estaduais de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, localizados em Maceió e Arapiraca, onde as vacinas ficarão disponíveis para que as Secretarias Municipais de Saúde (SMSs) de cada uma das 102 cidades alagoanas possam solicitar o quantitativo definido pelo PNI/AL.

Com este lote, Alagoas já contabiliza o recebimento de 1.030.080 doses de vacinas. O Estado já distribuiu 867.877 doses para as Secretarias Municipais de Saúde (SMSs) e os municípios já aplicaram 686.965 doses dos imunizantes.

Retirada pelos municípios – Para as gestões municipais retirarem as doses desta 18ª remessa e os respectivos insumos, é necessário fazer uma requisição no Sistema de Informações de Insumos Estratégicos (SIES) e agendar a retirada com o Centro de Distribuição de Maceió (pelo e-mail redefrioalagoas@gmail.com) ou com o Centro de Arapiraca (pelo e-mail creadiarapiraca@gmail.com).

Fonte: Agência Alagoas