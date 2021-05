AL é o primeiro Estado do Brasil a concluir vacinação de grupos prioritários contra a Covid-19

Alagoas conseguiu concluir a vacinação de todos os grupos prioritários em apenas quatro meses, desde a aplicação da primeira dose do imunizante no Estado. Segundo o que foi determinado pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 do Ministério da Saúde (MS), o Estado finalizou a imunização dos 27 grupos prioritários, e agora os 102 municípios alagoanos podem avançar na campanha de imunização e começar a vacinar a população por faixa etária decrescente.

O governador Renan Filho confirmou, nesta quarta-feira (19), em suas redes sociais, que Alagoas conseguiu imunizar os grupos prioritários. Este avanço ocorre graças à organização do Governo de Alagoas que, ao receber os imunizantes do Ministério da Saúde, distribui as doses para que os municípios alagoanos vacinem a população.

“Com a chegada de novas doses, mais de 99 mil doses de vacinas, informo aos alagoanos que iremos retomar a imunização por idade. Iremos iniciar com a vacinação das pessoas que tem 59 e 58 anos. E assim, com a chegada de mais vacinas, vamos passar a vacinar, gradativamente, por idade decrescente. Isso significa que iremos agilizar a imunização das pessoas que não tem comorbidades, com idades superiores a 50 anos e depois todas as outras idades”, informou o governador Renan Filho no vídeo postado na tarde da terça-feira (19).

Para o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, quando o Estado consegue finalizar a imunização dos grupos prioritários, é mais uma demonstração do quanto Alagoas tem se mostrado eficiente na vacinação.

“O combate à pandemia da Covid-19 tem sido referência em Alagoas. Já salvamos mais de 10 mil vidas e com a aceleração da vacinação, conseguimos alcançar um importante objetivo, que é finalizar a imunização dos grupos prioritários. Você que tem 59 anos, 58 anos, que não possui comorbidades ou não tem deficiência permanente ou não se encaixava em nenhum grupo prioritário, chegou a sua vez de se vacinar.

Acompanhe com as Secretarias Municipais de Saúde quando as vacinas distribuídas nesta quarta [19], pela Secretaria de Estado da Saúde, devem chegar à sua cidade e fique atento ao cronograma de vacinação”, reforça o secretário Alexandre Ayres.

Fonte: Agência Alagoas