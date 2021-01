AL garante agulhas e seringas para iniciar vacinação contra a Covid-19

Alagoas já conta com estoque de agulhas e seringas para iniciar a vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo governador Renan Filho nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (6). Essa é mais uma medida do Governo de Alagoas no contínuo enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

O secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, informou que a Saúde de Alagoas continua acompanhando, atentamente, as discussões em torno do cronograma de imunização que será divulgado pelo Ministério da Saúde. “O Governo de Alagoas vem atuando, incansavelmente, no enfrentamento à Covid-19. Garantimos o estoque de agulhas e seringas, insumos considerados importantes para iniciarmos a vacinação, priorizando os grupos de risco. Agora, continuamos à espera do plano de imunização que será divulgado pelo Ministério da Saúde”, informou Alexandre Ayres.

O planejamento para o estoque das agulhas e seringas foi tratado no início desta semana em reunião presidida pelo secretário da Saúde. “Todas as decisões tomadas pela Secretaria de Estado da Saúde [Sesau] são embasadas pela ciência. Os debates nacionais sobre a aquisição de imunizantes que devem ter a sua segurança e eficácia comprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária [Anvisa] também estão sendo acompanhados e são importantes porque a população tem aguardado a notícia mais esperada que é a da vacinação contra a Covid-19”, completa o secretário.

Grupo Técnico – Em publicação no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (6), a Sesau instituiu o Grupo Técnico para acompanhar as ações estratégicas para a operacionalização do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19.

O Grupo será presidido pelo secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, e terá outros componentes como Herbert Charles Silva Barros, na coordenação-geral; Renilda Santos Barreto, que representa o Conselho Estadual de Saúde; Rodrigo Buarque Ferreira e Larissa Cândido Guimarães, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde; Micheline Tenório, promotora do Ministério Público Estadual; e Roberta Lima Barbosa Bomfim, procuradora do Ministério Público Federal.

É atribuição do Grupo Técnico definir o público-alvo e grupos prioritários para imunização, além de desenvolver ações de orientação aos municípios em relação à vacinação, sempre norteado pelas equipes técnicas da Sesau.

Fonte: Agência Alagoas