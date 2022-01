AL: Pré-temporada da arbitragem terá a presença de Néstor Pitana

A pré-temporada dos árbitros alagoanos contará com a presença do árbitro FIFA, o argentino Néstor Pitana. Serão três dias intensos de atividades que inicia nesta quinta-feira (06) com abertura oficial sendo realizada no Centro de Inovação do Polo Tecnológico, em Jaraguá, a partir das 19h. A preparação serve visando ao início da Copa Alagoas e do Alagoano Inove Banco que começam neste mês de janeiro.

O argentino Néstor Pitana tem 46 anos e é considerado um dos melhores árbitros do mundo, acumulando na carreira jogos históricos, como a final da Copa do Mundo em 2018, na Rússia e a final da Copa Libertadores da América em 2021, no Uruguai. A vinda do experiente árbitro FIFA é fruto da parceria da FAF com apoio da Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj).

Pitana fará a palestra de abertura da pré-temporada com a presença de todos os árbitros que compõem o quadro de arbitragem da Federação Alagoana de Futebol e da CBF. Na sequência, será apresentado aos árbitros, o regulamento geral do Campeonato Alagoano, pelo diretor de Competições da FAF, Luciano Sampaio.

Na sexta-feira (07), os trabalhos tem sequência no Estádio Rei Pelé abordando atividades teóricas que também contará com a presença do árbitro Néstor Pitana. A programação terá ainda palestras pela manhã sobre Regras 11 e 12 de arbitragem que falam sobre Faltas Táticas, Entradas e Disputas, Mãos e Impedimento, ministradas pelo instrutor CBF, George Alves Feitosa, pelo ex-árbitro Francisco Carlos do Nascimento e pela árbitra FIFA, Brígida Cirilo.

Na sequência, George Feitosa ministra uma palestra sobre o Árbitro de Vídeo (VAR). O último dia de pré-temporada acontece no sábado (08) no campo do Rei Pelé com atividades práticas abordando o Pilar Físico e o Pilar Técnico. Depois disso, os árbitros serão submetidos a avaliação teórica e fecham com a reunião geral para o Campeonato Alagoano Série A 2022.

A presença de Néstor Pitana na pré-temporada é considerada um marco na arbitragem de Alagoas, avalia o presidente da Comissão de Arbitragem da FAF, Charles Hebert. “É um momento ímpar trazer um dos melhores árbitros do mundo. Com certeza, o Néstor Pitana vai enriquecer a preparação compartilhando a experiência adquirada durante todos esses anos”.

