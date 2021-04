AL recebe mais 81.550 doses de vacinas contra a Covid-19

Mais um novo lote com vacinas contra a Covid-19 chega ao Estado para imunizar a população alagoana. Dessa vez, o quantitativo de CoronaVac e AstraZeneca totalizam 81.550 doses enviadas pelo Ministério da Saúde (MS) para Alagoas. Os imunizantes chegaram no final da manhã desta sexta-feira (16) no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares.

A 13ª remessa recebida no Estado conta com 32.800 doses de CoronaVac e 48.750 de Astrazeneca e serão utilizadas para dar continuidade a vacinação dos profissionais de saúde e iniciar a imunização de pessoas com comorbidades.

Após serem descarregadas no aeroporto, as vacinas foram encaminhadas para o prédio sede do Programa Nacional de Imunização em Alagoas (PNI/AL), órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Na unidade, os imunizantes serão cadastrados e armazenados na câmara fria.

Depois desse procedimento, as doses serão enviadas para os Centros Estaduais de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, localizados em Maceió e em Arapiraca. Nestas unidades, elas ficarão disponíveis para os 102 municípios alagoanos fazerem a retirada.

Para as secretarias municipais de Saúde retirarem as novas doses da vacina e os insumos, é necessário fazer a solicitação previamente, por meio do Sistema de Informações de Insumos Estratégicos (SIES). Na Central de Distribuição de Arapiraca o contato deve ser realizado pelo telefone (82) 3530-0085 ou pelo e-mail: creadiarapiraca@gmail.com. Já na Central de Distribuição de Maceió, o agendamento deve ocorrer pelo e-mail: redefrioalagoas@gmail.com.

Fonte: Agência Alagoas