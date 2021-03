AL recebe mais 88.200 doses de vacina contra a Covid-19

Mais 88.200 doses das vacinas para imunizar a população contra a Covid-19 chegaram a Alagoas neste sábado (20), enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). Esta é a nona remessa de imunizantes encaminhadas ao Estado em quase três meses de vacinação no país. Os lotes das vacinas foram recebidos pelo secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, na sede do Programa Nacional de Imunização (PNI-AL).

São 52.200 doses da vacina CoronaVac e mais 36.000 dos imunizantes da AstraZeneca. As vacinas passarão pelo cadastro que será feito pelos técnicos do PNI-AL, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde, e posteriormente armazenadas na câmara fria com temperatura entre 2° e 8° Celsius.

O secretário Alexandre Ayres, por meio de uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, comunicou que a distribuição dos imunizantes para os municípios alagoanos ocorre na próxima segunda-feira (22).

“Recebemos mais uma remessa de vacinas e estes imunizantes, mais de 88 mil doses, renovam a esperança do alagoano neste enfrentamento à pandemia da Covid-19. Os municípios alagoanos já podem ter acesso às vacinas a partir de segunda-feira. O governador Renan Filho vai informar aos alagoanos qual a próxima faixa etária que será imunizada. Lembrando que o Governo de Alagoas segue o cronograma de prioridades, direcionando as vacinas para os profissionais de saúde e idosos continuarão sendo vacinados”, informou o secretário.

Para fazer a solicitação das novas doses da CoronaVac e dos insumos para a vacinação, os municípios precisam fazer solicitação no Sistema de Informações de Insumos Estratégicos e agendar previamente com a central de distribuição de Maceió pelo e-mail: redefrioalagoas@gmail.com, e com a central de Arapiraca pelo número: (82) 3530-0085 ou pelo e-mail: creadiarapiraca@gmail.com.

Fonte: Agência Alagoas