AL tem 1.538 casos confirmados e 72 mortes por Covid-19

O Ministério da Sade (MS) e a Secretaria do Estado da Saúde (Sesau) divulgaram nesta segunda-feira (4), nos balaços mais recentes dos casos de novo coronavírus, que Alagoas tem 1.538 casos confirmados e 72 mortes por Covid-19.

São 97 casos e oito mortes a mais que o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), no domingo (3), quando Alagoas tinha 1.441 casos confirmados e 64 mortes por Covid-19.

De acordo com a Sesau, a 65ª morte por Covid-19 em Alagoas foi de um homem de 51 anos. Ele morreu na Medradius, em Maceió, e não tinha comorbidades. A 66ª morte foi de um homem de 43 anos que também não tinha histórico de comorbidades. Ele morreu no Hospital Humanité, em Maceió.

A 67ª vítima foi um homem de 78 anos que morava em Arapiraca. A 68ª pessoa a morrer foi um homem de 71 anos que morava em Rio Largo. A 69ª foi um homem de 58 anos de São Miguel dos Campos; a 70ª foi de um homem de 60 anos de Pilar; a 71ª de um homem de 76 anos, morador de Messias. Todos eles tinham históricos de comorbidades: doenças respiratórias, dois eram diabéticos, um tinha hipertensão e outro era tabagista/etilista.

Dois óbitos ocorreram no Hospital da Mulher, em Maceió; um no Hospital Carvalho Beltrão, em Coruripe; um no Hospital Ib Gatto, em Rio Largo e um na UPA de São Miguel dos Campos.

A 72ª vítima foi uma mulher de 71 anos, que moravam em Maceió. Ela morreu no Hospital Veredas e não tinha históricos de comorbidades.

Outras 11 pessoas que com Covid-19 em Alagoas residem em Pernambuco, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

Leitos de Covid-19

Segundo a Sesau, dos 430 leitos exclusivos para pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 221 estavam ocupados até as 13h desta segunda-feira, o que corresponde a 51% do total : 71 pacientes estão em leitos de UTI, 07 em leitos intermediários e 143 em enfermaria..

Municípios com casos confirmados

Maceió – 1.260

Marechal Deodoro – 36

Rio Largo – 32

Arapiraca – 26

Murici – 25

Satuba – 19

Palmeira dos Índios – 18

União dos Palmares – 11

Junqueiro – 6

São Miguel dos Campos – 6

Barra de São Miguel – 6

Pilar – 9

Maragogi – 9

Piaçabuçu – 4

Santa Luzia do Norte – 5

São Sebastião – 4

Joaquim Gomes – 3

Campo Alegre – 3

Porto Calvo – 2

São Miguel dos Milagres – 2

Maribondo – 2

Coruripe – 3

Taquarana – 3

Batalha – 3

Capela – 2

Paripueira -2

Penedo – 2

Boca da Mata – 2

Lagoa da Canoa – 1

Atalaia – 1

Branquinha – 1

Olho D’Água das Flores – 1

Porto Real do Colégio – 1

Delmiro Gouveia – 1

Jequiá da Praia – 1

Jaramataia – 1

Viçosa – 1

Ibateguara -1

Barra de Santo Antônio – 1

Anadia – 1

Matriz do Camaragibe – 1

Limoeiro de Anadia – 1

Palestina – 1

Paulo Jacinto – 1

Novo Lino -1

Coqueiro Seco – 1

Teotônio Vilela -1

Colônia Leopoldina – 1

Santana do Ipanema – 1

Messias (1)

Fonte: G1/AL