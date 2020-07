AL tem 697 novos casos confirmados da Covid-19 e mais 17 mortes

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) confirmou neste domingo (12) mais 697 casos de Covid-19 em Alagoas. Com isso, o estado tem um total de 45.330 casos confirmados do novo coronavírus até o momento. Foram registradas 17 mortes nas últimas 24h sendo duas vítimas de Maceió e outras 15 pessoas que moravam em cidades do interior do estado. Agora, o total de óbitos é 1.281 em território alagoano.

Do total de casos confirmados, 6.421 estão em isolamento domiciliar e 166 internados em leitos públicos e privados. Outros 37.460 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 1.743 casos em investigação laboratorial. Desde o início da pandemia, já foram realizados 92.360 testes no estado.

Os casos confirmados estão distribuídos nas 102 cidades do estado sendo Maceió com maior número de registros (17.947) e Inhapi com menos registros (6).

Dos 1.303 leitos criados pela Sesau para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 552 estavam ocupados até as 11h de domingo (12), o que corresponde a 42% do total. A taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 69%.

Mais 17 mortes foram confirmadas por causa do novo coronavírus

Maceió: Mulher, 18 anos, sem comorbidades

Maceió: Homem, 48 anos, sem comorbidades

Palmeira dos Índios: Homem, 75 anos, sem comorbidades

Canapi: Homem, 85 anos, doença cardíaca crônica

Teotônio Vilela: Homem, 76 anos, diabético

Traipu: Homem, 72 anos, imunossupressão

São Miguel dos Campos: Homem, 64 anos, hipertenso

Olho d´Água das Flores: Homem, 51 anos, sem comorbidades

Porto Real do Colégio: Homem, 72 anos, sem comorbidades

Palestina: Homem, 74 anos, sem comorbidades

Matriz de Camaragibe: Mulher, 64 anos, doença cardiovascular

Maragogi: Mulher, 56 anos, sem comorbidades

Pão de Açúcar: Mulher, 72 anos, doença cardíaca crônica

Joaquim Gomes: Mulher, 37 anos, diabética

Penedo: Mulher, 76 anos, doença cardiovascular

Ibateguara: Mulher, 44 anos, diabética

Viçosa: Mulher, 68 anos, doença cardiovascular

Fonte: G1/AL