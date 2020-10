AL tem 88.135 casos confirmados e 2.103 mortes por Covid-19

Alagoas tem 88.135 casos confirmados e 2.103 mortes por Covid-19. Nesta segunda-feira (5), o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Cesau) confirmou apenas 37 novos casos e mais 6 óbitos.

O número de casos suspeitos, porém, subiu. Agora são 2.347 pessoas à espera do resultado do exame laboratorial que pode confirmar ou descartar a infecção pelo novo coronavírus.

Outras 85.129 pessoas já se recuperaram da doença.

A taxa de ocupação dos leitos destinados exclusivamente a casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 estava em 14%, segundo a última atualização, feita na tarde do domingo (4). Considerando somente os leitos de UTI, a taxa de ocupação sobe para 24%.

Média móvel de mortes em Alagoas

O estado vinha apresentando tendência de queda na média móvel de mortes por Covid-19 até o dia 30 de setembro, mas desde então vem apresentando um crescimento nesse índice.

Embora ainda seja classificada como “em estabilidade”, a variação da média móvel de mortes em Alagoas está em 3%. O que indica que ela voltou a subir, mas ainda não expressivamente a ponto de receber classificação “em alta”.

Se este percentual for de até 15%, é considerado estável. Se for acima de 15% positivos, está em crescimento. Se for mais de 15% negativos, está em queda.

