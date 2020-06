AL ultrapassa 15 mil casos confirmados de Covid-19 e 600 mortes

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) confirmou, neste domingo (7), 888 novos casos da Covid-19 em Alagoas. Com isso, o número agora é de 15.706 casos confirmados. O total de mortes é de 601. Foram 19 óbitos nas últimas 24h de pessoas com coronavírus, segundo o boletim epidemiológico.

O estado tem ainda 1.737 casos em investigação laboratorial. Os que conseguiram se recuperar da doença são 9.140.

O município de Mata Grande continua sendo o único dos 102 municípios alagoanos sem registro de casos ou óbitos por causa da doença.

Até as 11h, dos 1.076 leitos criados para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação do novo coronavírus, a taxa de ocupação era de 63% do total. Entre os leitos de UTI, a ocupação era de 77%.

19 mortes em Alagoas nas últimas 24h

Maceió: Homem, 58 anos, hipertenso

Maceió: Homem, 77 anos, sem comorbidades

Maceió: Homem, 60 anos, diabético

Maceió: Homem, 83 anos, cardiopata

Maceió: Mulher, 54 anos, hipertensa e diabética

Maceió: Mulher, 67 anos, hipertensa

Maceió: Mulher, 66 anos, hipertensa

Maceió: Mulher, 67 anos, hipertensa (era pernambucana)

Matriz de Camaragibe: Mulher, 63 anos, diabética

Novo Lino: Mulher, 78 anos, diabética

Murici: Mulher, 57 anos, diabética

Coqueiro Seco: Mulher, 55 anos, sem comorbidades

Quebrangulo: Mulher, 8 anos, cardiopata e tinha febre reumática

Rio Largo: Mulher, 47 anos, obesa

Porto de Pedras: Mulher, 65 anos, diabética e hipertensa

São Luís do Quitunde: Homem, 63 anos, hipertenso e diabético

São Luís do Quitunde: Homem, 62 anos, diabético e cardiopata

Penedo: Homem, 84 anos, sem comorbidades

Messias: Homem, 63 anos, sem comorbidades

Fonte: G1/AL