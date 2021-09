AL ultrapassa a marca de um milhão de pessoas com imunização completa

Oito meses após a primeira dose de vacina contra a covid-19 ser aplicada em Alagoas, o estado ultrapassou, neste domingo (19), a marca de um milhão de pessoas com a imunização completa contra a covid-19. Dados do Ministério da Saúde apontam que são 1.005.400 alagoanos vacinados com as duas doses ou a vacina de dose única. O número representa 29,8% de toda população do estado.

Em relação à primeira dose, já foram vacinadas 1.975.320 pessoas em Alagoas. Ao todo, 2.980.720 doses de vacina contra a covid-19 já foram aplicadas em Alagoas. Todos os imunizantes que chegaram ao estado foi enviados pelo governo federal, por meio do Ministério da Saúde.

Alagoas recebeu do Ministério da Saúde 3.961.236 doses das vacinas – CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen –, e distribuiu 3.444.189 doses de vacinas para os 102 municípios.

Desde o início da Campanha Estadual de Vacinação em Alagoas, em 19 de janeiro deste ano, foram aplicadas 843.720 doses da CoronaVac, 1.327.689 da AstraZeneca, 742.142 do imunizante Pfizer e 54.972 da vacina Janssen.

Dados do vacinômetro estadual mostram que 55,2% dos alagoanos com imunização completa são mulheres. A faixa etária com maior número de pessoas nesta situação em Alagoas compreende as pessoas entre 60 e 64 anos, com 110.694 imunizados.

Entre os municípios, Santa Luzia do Norte, na Região Metropolitana de Maceió, é o que tem o maior percentual de pessoas com imunização completa em relação à população total. Por lá, 45,94% dos moradores estão com o ciclo vacinal completo. Logo após aparece Pariconha, com 43,21% e Igreja Nova, com 42,96%.

Na outra ponta deste ranking, o município com menor percentual é Maragogi, no Litoral Norte, onde apenas 14,04% dos moradores completaram o ciclo vacinal contra a covid. Logo em seguida aparecem Campo Alegre com 18,24% e Messias com 18,86%.

