Alagoana com nota mil na redação diz que sucesso vem de apoio e dedicação

Aldillany Maria, 20 anos, moradora de Girau do Ponciano, no Agreste de Alagoas, tirou nota mil no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Ela já havia conseguido duas notas máximas nas redações dos vestibulares 2019 e 2018 da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal).

Duas alagoanas obtiveram nota mil na redação do Enem 2019, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Em todo o Brasil, foram 53 redações com pontuações máxima, a maioria foi escrita por mulheres.

Desde que concluiu o ensino médio no Instituto Federal de Alagoas (Ifal) em 2016, Aldillany faz vestibulares na busca por realizar o sonho de cursar Medicina. Ela contou que a rotina de estudos era em um curso pré-vestibular em Arapiraca e em um curso on-line de redação, além de muito treino em casa.

A candidata alagoana atribui a conquista da nota ao apoio familiar e dos professores do cursinho e da redação e à rotina de treinos e estudos.

“Eu não acredito que não tenha muito segredo. É como sempre dizem: muito esforço, dedicação, leitura, estar sempre se atualizando. Geralmente fazia uma redação por semana. Sempre procurava ter essa disciplina de sempre fazer uma por semana e ir corrigindo com os professores”, disse a candidata de Alagoas.

“Eu quero deixar um recado para outros vestibulandos. Não existe dificuldade que não possa ser vencida e vale a pena lutar por aquilo que você deseja e mesmo sendo difícil a correria de vestibulando o resultado vem. Persista, persista até conseguir alcançar aquilo que almeja sem duvidar da sua capacidade, porque todo mundo pode desde que se dedique e lute para isso”, disse a alagoana.

