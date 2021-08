Alagoana Lorena França vence batalha e avança no The Voice Kids

A alagoana Lorena França passou da Fase das Batalhas no The Voice Kids neste domingo (1). Ela é do time de Carlinhos Brown e, junto com outras duas competidoras, cantou ‘”Anunciação” de Alceu Valença.

Lorena tem 9 anos, mora em Maceió e diz que sempre gostou de cantar. Ela conquistou uma vaga no programa no dia 27 do mês passado, com a música Riacho do Navio, do mestre Luiz Gonzaga e de Zé Dantas.

Michel Teló elogiou Lorena após a apresentação. “Que coisa mais linda vocês com 10, 11 anos de idade com essa maturidade”.

Brown falou do talento das três e elegeu os pontos fortes de cada uma. Depois, escolheu Lorena França para continuar na competição e seguir para a próxima etapa do reality. Muito emocionada, a cantora agradeceu a mãe e as companheiras de apresentação.

Fonte: G1/AL