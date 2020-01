ALAGOANO 2020: CSA bate CEO fora de casa por 1×0

Estreia com vitória sofrida. Nesta quarta-feira (22), o CSA estreou no Campeonato Alagoano batendo o CEO, por 1×0, em Olho d’Água das Flores, e largou bem em busca do tricampeonato estadual nesta temporada. A partida foi marcada pela cobertura simultânea dos veículos da Organização Arnon de Mello (OAM).

O primeiro tempo do jogo no Estádio Edson Matias foi truncado e de poucas chances de gol, sobretudo para o CSA. O Tricolor olhodaguense, por sua vez, imprimiu um bom ritmo pelos lados, conseguiu algumas finalizações, mas não com a pontaria necessária.

No segundo tempo, a chave virou a favor do Azulão, que foi mais presente no campo de defesa do CEO e conseguiu chegar ao gol do triunfo. Aos 12 minutos, Rafael Bilu contou com a falha de Chiquinho e fuzilou a meta do goleiro Matheus, fazendo a festa da torcida azulina presente no Sertão alagoano.

Como abriu a 1ª rodada, o CSA desponta na liderança do Estadual com três pontos, enquanto o CEO é o lanterna. Na próxima rodada, o Azulão recebe o Jaciobá, no Estádio Rei Pelé, na quarta-feira (29). Já o Tricolor terá o embate com o ASA, no domingo (2), no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

por Mauricio Manoel/Gazetaweb