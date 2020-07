ALAGOANO: ASA anuncia 13 jogadores como reforços

O ASA anunciou, no final da tarde desta segunda-feira (13), um pacotão de reforços para a retomada do Campeonato Alagoano. Além de Léo Goiano como técnico da equipe – informação divulgada na última sexta (10) -, o Alvinegro arapiraquense comunicou a vinda de mais 13 jogadores.

Entre os nomes anunciados pelo Fantasma, o destaque fica por conta do goleiro Deola, de 37 anos, que acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Vitória-BA, Fortaleza e Guarani. No Verdão, inclusive, o arqueiro esteve durante cinco temporadas consecutivas entre 2008 e 2012, além de uma segunda passagem em 2014. Em 2016, Deola vestiu a camisa da equipe do B do clube paulista. O último clube foi o América-RJ, onde disputou 14 jogos na atual temporada.

No clube alviverde, ele conquistou ainda uma Copa do Brasil, em 2012, e um Paulistão, em 2008. Além de conquistar um Campeonato Baiano pelo Leão do Barradão e um Cearense pelo Fortaleza em 2015.

Outro reforço confirmado é o zagueiro Charles, que também conta com passagens por grandes clubes do Brasil, como Joinville, Ceará, Fortaleza, Paysandu e Paraná. Além deles, outros onze nomes foram confirmados: o zagueiro Martony; o volante Sapé, meia Maranhão; os laterais direitos Orlando e Wander; e os laterais esquerdos Guilherme e Jakinha. Os goleiros João Ricardo e Luiz Mach e os atacantes Gabriel e Jayme. Luiz Mach e Gabriel, inclusive, são pratas da casa.

