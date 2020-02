ALAGOANO: CRB goleia o ASA e conquista a sua primeira vitória

Depois das duas rodadas iniciais sem vencer – foram um empate e uma derrota -, finalmente o CRB faturou a sua primeira vitória no Campeonato Alagoano. E de goleada! Na noite desta quarta-feira (12), no Rei Pelé, o Galo foi intenso, sobretudo no segundo tempo, e goleou o ASA, por 4 a 0, pulando da penúltima para a terceira posição na tabela.

Os gols do CRB foram de Rafael Longuine, Luidy e Léo Gamalho, este marcando duas vezes, todos assinalados no segundo tempo.

O CRB assume a terceira posição, com quatro pontos somados, ultrapassando o ASA, que tem o mesmo número de pontos, mas o time regatiano tem melhor saldo de gols: são 3 contra -3 do Alvinegro, que agora é o quarto colocado.

O próximo jogo do CRB será, agora, pela Copa do Nordeste, já no sábado que vem (dia 15), contra o América-RN, às 16 horas, na Arena das Dunas, pela 4ª rodada.

por Fernanda Medeiros/Gazetaweb