ALAGOANO: CRB sofre mas arranca empate contra CSE

O ASA venceu o CEO por 2 a 1, neste sábado (1), no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Os gols do Fantasma foram marcados por Beto e João Paulo, já Cristiano assinalou para o time olhodaguense.

Com o resultado, o time do agreste alagoano assume a terceira colocação do Estadual, enquanto o clube de Olho d’Água das Flores é o lanterna, pois ainda não pontuou.

Todos os tentos foram assinalados na etapa inicial. O CEO abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo e sofreu o empate três minutos depois, aos 7′. Aos 40 minutos, foi a vez do time arapiraquense virar o jogo e fazer 2 a 1 sobre a equipe sertaneja dando números finais a partida.

Agora, o ASA faz o clássico com o CRB, no dia 12, às 20h30, no Estádio Rei Pelé. Já o Tricolor encara o Coruripe, no próximo domingo (9), às 16 horas, no Gerson Amaral. Ambos pela terceira rodada do Campeonato Alagoano.

por Jean Nascimento – Gazetaweb