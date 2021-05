ALAGOANO: CSA bate o CRB por 1 x 0 e assume a liderança

No Clássico das Multidões marcado pela ausência dos dois técnicos, infectados pelo novo coronavírus, CSA e CRB fizeram uma das melhores partidas no confronto recente. Quem se deu melhor neste sábado (1º) foi o Azulão, que fez uma grande partida, venceu por 1 a 0 e carimbou a sua classificação para as semifinais. Com o triunfo, o time marujo também quebrou um jejum de quatro jogos sem bater o rival. A partida, disputada no Rei Pelé, fechou a oitava rodada do Campeonato Alagoano.

Bruno Mota anotou o tento azulino e chegou ao seu sexto gol na competição. Com isso, o meia do Azulão assumiu a liderança do Estadual de forma isolada. A vitória no clássico alavanca o time alviceleste para a liderança da competição, com 15 pontos. O Galo, por sua vez, cai para o segundo lugar com os mesmos 13 pontos.

Além do adiamento da estreia do técnico Bruno Pivetti pelo time marujo, o novo coronavírus também tirou o lateral-esquerdo Vitor Costa do Clássico das Multidões. O defensor testou positivo na última quarta-feira. No lado regatiano, o atacante Ewandro também foi infectado e desfalcou a equipe neste sábado.

Agora, CSA e CRB se preparam para a última rodada do Alagoano. O Azulão irá encarar o CSE em Palmeira dos Índios, no Juca Sampaio. Já o Galo recebe o Jaciobá no Rei Pelé e conta apenas com um empate para avançar. Todos os jogos da jornada serão realizados nesta quarta (5), às 20h.

Fonte: Gazetaweb