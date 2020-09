Alagoano da 2ª Divisão (sub-23) começa no dia 24 de novembro

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) publicou nessa sexta-feira (25), a tabela e o regulamento do Campeonato Alagoano Sub-23 (2ª Divisão do Alagoano 2020), que terá a participação de cinco clubes. A competição terá início no dia 24 de novembro, com cinco rodadas na primeira fase.

Os clubes participantes são: Desportivo Aliança, FF Sport, Zumbi, Dimensão Saúde e Miguelense. Assim, conforme a tabela, a primeira rodada tem os seguintes jogos: Desportivo Aliança x FF Sport, no dia 24 de novembro, e Zumbi x Dimensão Saúde, no dia 25. O Miguelense folgará nesta rodada inicial.

Na segunda rodada, os confrontos são: Miguelense x Zumbi (dia 01/12) e Dimensão Saúde x Desportivo Aliança (dia 02/12). O FF Sport irá folgar nesta rodada. Na terceira rodada, o FF Sport vai encarar o Miguelense, no dia 5 de dezembro, e o Desportivo Aliança enfrentará o Zumbi, no dia 6 do mesmo mês. O Dimensão irá folgar.

Os jogos iniciarão sempre às 15 horas, mas os locais das partidas serão divulgados posteriormente, pela Diretoria de Competições da FAF.

Os confrontos da 4ª rodada são: dia 08/12 – Dimensão Saúde x Miguelense; e dia 09/12 – Zumbi x FF Sport. Já na 5ª rodada, no dia 13/12, os jogos são: Miguelense x Desportivo Aliança e FF Sport x Dimensão Saúde

A grande final da Segundona Estadual está prevista para o dia 16 de dezembro, em jogo único. Na primeira fase, os cinco clubes jogarão entre si, apenas em partidas de ida. Os dois primeiros colocados vão à final do Estadual. O campeão garante vaga no Alagoano Série A em 2021.

Fonte: FAF