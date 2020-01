Alagoano de Boca da Mata é promessa no futebol de base do Vitória

Uma das esperanças do Vitória para a temporada de 2020 é o meia Matheus Tenório, jogador de 20 anos e que há dois está na Toca do Leão, disputando competições de base. Livre de lesões, ele espera ter a oportunidade de mostrar o seu valor e já treina com o grupo principal, que neste início de temporada é comandado pelo auxiliar Bruno Pivetti.

Tenório foi o escolhido para entrevista coletiva na quinta-feira e fez questão de se apresentar: natural de Boca da Mata, interior de Alagoas, ele conta que tem bom passe e finaliza bem de longa distância. Após um ano de 2019 com problemas médicos, o meia garante que está 100% fisicamente para ajudar o Vitória em 2020.

As oportunidades vêm batendo na minha porta muito antes desse ano. Só que vieram as lesões e infelizmente não tive um ano de realização, mas de aprendizado. Hoje estou 100% para esse ano, com fé em Deus, desempenhar o meu melhor papel – afirmou.

Como todo jogador jovem, Matheus Tenório sabe que precisa estar de ouvidos atentos às orientações dos atletas mais experientes do elenco.

Acho que é muito importante os mais experientes, que passam confiança, experiência. Nós da base temos talento, sabemos jogar, mas eles passando confiança, pessoas legais, acho fundamental. Eles no elenco são importantes para a gente crescer – afirmou.

“É muito natural. Durante o treino, a gente erra um domínio e passe, e eles falam como é para fazer. Isso ajuda. E também extracampo, que falam para fazer dessa forma”. Matheus Tenório garante que já aprendeu a driblar a ansiedade e diz que não tem medo de jogar.

Acho que ano passado fiquei mais ansioso que esse ano. Ansiedade, acho que todo atleta que sobe para o profissional tem. É o que a gente sempre sonhou, almejou. Quando chega a oportunidade, ficamos ansiosos, mas nada demais e que vá atrapalhar. Pessoalmente, medo de jogar não tenho. É ansiedade de realização e sonho – finalizou.

O time principal do Vitória estreia no dia 25 de janeiro, contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste.

Fonte: Globoesporte