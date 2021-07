Alagoano Sub-23 começa em 18 de setembro, com 7 clubes

O Campeonato Alagoano de Futebol sub-23 (2a Divisão) vai começar no dia 18 de setembro. A definição aconteceu na tarde desta segunda-feira (12) durante a reunião do conselho arbitral, realizada no Estádio Rei Pelé.

Sete clubes estarão na disputa. Agrimaq Pilarense, Dimensão Saúde, Dínamo, Cruzeiro, FF Comercial, Miguelense e Zumbi.

A primeira rodada já foi definida durante o arbitral. Confira:

Miguelense x Dimensão

Zumbi x Cruzeiro

Dinamo x Agrimaq Pilarense

FF Comercial folgará na primeira rodada. O formato de disputa ficou definido. Na primeira fase, os clubes jogam entre si em partidas apenas em jogos de ida. Os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal.

Os dois classificados decidem a final da competicao. O campeão garante o título e o acesso à primeira divisão em 2022.

Fonte: FAF