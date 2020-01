Alagoano vence campeonato europeu de jiu-jitsu

O atleta Wilhiam Mateus Marques, faixa roxa da equipe ZR Team Alagoas, conquistou, nesta quarta-feira (22), o título de campeão europeu de jiu-jitsu, durante o European IBJJF Jiu-Jitsu Championship, em Odivelas, Portugal. Natural de Rio Largo, Wilhiam Mateus já colecionava títulos estaduais, regionais e internacionais no Brasil, mas, pela primeira vez, o atleta representou Alagoas em uma competição fora do país.

O jiu-jitsu sempre foi uma das maiores paixões de Wilhiam Mateus, que atualmente divide seu tempo entre os treinos para as competições e as aulas que ministra em sua academia, em Rio Largo, e em um projeto social no Instituto Galba Novais, no Tabuleiro dos Martins, em Maceió. Desde a infância, o atleta, que hoje tem 21 anos, escolheu o tatame como seu refúgio e a arte suave como seu estilo de vida.

“Desde muito pequeno sonhava em viver do jiu-jitsu, competir, ensinar e conquistar títulos importantes. Hoje, com a ajuda da minha equipe e dos meus apoiadores, consigo não apenas viver do esporte, mas concretizar todos os sonhos que até hoje pareciam impossíveis. Esse título é a prova que não devemos desistir nunca e que, quando queremos e nos esforçamos, atingimos nossos objetivos”, destacou Mateus.

Para conquistar o título de campeão europeu, Wilhiam Mateus fez seis lutas duríssimas, encarando atletas de renome internacional. Para o professor Erick Costa, responsável pela equipe ZR Team Alagoas, o fato de um alagoano ter ido tão longe e conquistado tanto com recursos próprios – pra viajar ele fez rifas, pegou dinheiro emprestado e contou com doações de colegas de equipe – mostra que é preciso que empresários e poder público tenham um olhar especial para os competidores que se destacam nacionalmente.

“Só quem estava ao lado dele sabe do esforço e da correria que foi pra conseguir o dinheiro pras passagens e pra ele ficar lá durante a competição. Alagoas tem excelentes atletas mas não temos apoio e, muitos que poderiam também estar comemorando títulos internacionais como o que o Mateus conquistou, desistem pelo caminho”, lamentou Erick Costa.

Projetos para 2020

Mesmo ainda em clima de comemoração, Wilhiam Mateus já está focado em seus próximos desafios. Além das competições locais e regionais, o atleta pretende lutar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ, que acontece em maio, em São Paulo, e o Campeonato Mundial da IBJJF, que ocorrerá na Califórnia, Estados Unidos, de 27 a 31 de maio.

“Tenho aprendido com as pessoas que Deus colocou em meu caminho a nunca desistir e a sempre focar no meu futuro e nas minhas metas. Hoje, quando olho pra trás, só tenho a agradecer e, analisando meu futuro, confio em meu potencial e acredito que tenho muito ainda a conquistar e a comemorar”, disse o atleta alagoano.

O perfil nas redes sociais de Wilhiam Mateus é @wilhiam_mateusbjj e o da ZR Team Alagoas é o @zrteamalagoas.

