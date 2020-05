Alagoas alcança 1º lugar em ranking de transparência sobre coronavírus no Brasil

Alagoas alcançou o primeiro lugar entre os estados mais transparentes do Brasil em relação à divulgação de dados sobre a pandemia do novo coronavírus. É o que apontou o último relatório do Índice de Transparência da Covid-19, divulgado nesta quinta-feira (14), pela ONG Open Knowledge Brasil (OKBR).

De acordo com o levantamento, o estado conseguiu atingir 98 pontos de um total de 100 estabelecidos pela instituição para o ranking. O índice leva em consideração os boletins e informativos epidemiológicos, painéis, relatórios, entre outras publicações de portais de saúde e de órgãos ligados à produção de dados no âmbito da esfera pública.

Responsável pela disponibilização de dados em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas (Seplag), por meio da Superintendência de Produção da Informação e do Conhecimento (Sinc), monitorou o levantamento para atender aos requisitos estabelecidos e prestar informações cada vez mais completas à sociedade.

“É uma posição muito importante para o nosso Estado e demonstra que o trabalho em busca da transparência é uma prioridade”, observa o governador Renan Filho.

O secretário de Saúde, Alexandre Ayres, reforça a importância da transparência nos dados e acesso à informação nesse período crítico de pandemia. “A gestão pública moderna exige que um dos princípios mais importantes seja o princípio da transparência. A gente tem atuado com muito equilíbrio, com muita serenidade, ouvindo a ciência, mas principalmente, priorizando o acesso aos dados”, afirma.

Além do portal Alagoas Contra o Coronavírus, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Comunicação, que divulga diariamente informações sobre a situação da pandemia no estado, os alagoanos também passaram a contar com o Painel Covid-19, uma plataforma interativa que reúne diversos dados relacionados ao coronavírus. A ferramenta, que vem recebendo atualizações desde a sua criação, está em formato de dados abertos e conta com mapas, visualização dos dados por município, por bairro, por sexo, por idade, entre outras coisas.

“O Estado tem feito um movimento gigantesco para atualizar a população alagoana, diariamente, com informações sobre a pandemia do novo coronavírus. É um trabalho bastante minucioso e sobre o qual as equipes técnicas se debruçam com muito afinco para que possamos assegurar cada vez mais qualidade na entrega de dados. Para nós, este é um reconhecimento muito simbólico e que representa o quanto temos nos empenhado em garantir informação atual e segura para ultrapassarmos este momento”, pontua o secretário do Planejamento e Gestão, Fabrício Marques Santos.

Fonte: Agência Alagoas