Alagoas avança para fase laranja, reabre cinemas e autoriza eventos

A renovação do decreto de enfrentamento à pandemia, anunciada nesta quinta-feira (8) pelo Governo de Alagoas, traz novas medidas de flexibilização para o setor produtivo, como a ampliação no horário de funcionamento de bares e restaurantes para as 22h, a permissão para abertura de cinemas, teatros, museus, circos e parques temáticos e a liberação para realização de eventos sem venda de ingressos.

O novo decreto tem início a partir da 0h desta sexta-feira (9), com vigência até o próximo dia 22 de julho. A partir da data inicial, todo o estado passa para a Fase Laranja do Plano de Distanciamento Social Controlado.

No caso de teatros, museus, parques temáticos, circos e cinemas, a autorização estabelece funcionamento com 30% (trinta por cento) de sua capacidade, seguindo os protocolos sanitários.

Já para a realização de eventos sociais, corporativos e celebrações, a liberação passa a valer a partir de 12 de julho, sem venda de ingressos e com as seguintes regras: eventos ao ar livre, limitados a 100 (cem) pessoas, e eventos em locais fechados, limitados a 50 (cinquenta) pessoas.

Por fim, o decreto passa a permitir o funcionamento do transporte intermunicipal e turístico com 50% de sua capacidade.

No final da manhã, o governador Renan Filho antecipou os principais pontos à imprensa durante a assinatura da ordem de serviço para o início das obras do programa Minha Cidade Linda no município de Dois Riachos.

“Hoje mesmo eu vou atualizar o decreto, flexibilizando mais algumas ações e o funcionamento de alguns segmentos”, disse o governador, ao lembrar a importância do uso de máscara ao sair de casa e destacar o avanço da vacinação no estado.

