Alagoas chega a 1.500 mortes por Covid-19

Alagoas confirmou neste domingo (26) mais 14 mortes e 646 novos casos de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Com isso, o estado atingiu o número de 1.500 mortes e 55.376 casos confirmados da doença. A informação é do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Desde o início da pandemia, foram notificados 113.042 mil casos em todo o estado. Entre os casos confirmados, 47.893 pacientes já conseguiram se recuperar.

A atualização feita às 10 horas mostra que a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus está em 62%. Considerando os leitos clínicos e intermediários, a ocupação está em 35%.

Das 14 novas mortes registradas no estado, apenas 3 foram de pessoas residentes em Maceió. As outras 11 vítimas eram moradoras de cidades do interior.

Mais 14 mortes por Covid-19

Maceió: Homem, 74 anos, sem comorbidades

Maceió: Mulher, 43 anos, tinha doença renal crônica

Maceió: Mulher, 82 anos, sem comorbidades

Arapiraca: Mulher, 58 anos, sem comorbidades

Arapiraca: Mulher, 103 anos, sem comorbidades

Arapiraca: Homem, 62 anos, sem comorbidades

Campo Alegre: Homem, 56 anos, sem comorbidades

Campo Alegre: Mulher, 54 anos, sem comorbidades

Coité do Nóia: Homem, 73 anos, tinha tuberculose e fibrose pulmonar

Jequiá da Praia: Mulher, 80 anos, diabética

Jequiá da Praia: Homem, 77 anos, doença cardiovascular

Marechal Deodoro: Mulher, 69 anos, diabética

Penedo: Mulher, 50 anos, diabética

Teotônio Vilela: Homem, 75 anos, sem comorbidades

Fonte: G1/AL