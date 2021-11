Alagoas confirma 15 novos casos e mais 2 mortes por Covid

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) deste sábado (27) confirma 15 novos casos e mais duas mortes por Covid em Alagoas. Esses dois óbitos registrados nas últimas 24 horas foram de um morador de Maceió, 63 anos, com comorbidades, e de uma mulher, 67 anos, que residia em Coruripe. Ela não tinha comorbidades.

O estado contabiliza ao todo 241.409 casos confirmados e 6.346 óbitos causados pelo coronavírus.

Do total de casos, 234.725 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença.

Outros 140 pacientes ainda estão em tratamento, em isolamento domiciliar.

Em relação à ocupação hospitalar, dos 303 leitos criados pela Sesau para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 62 estavam ocupados até as 16 horas dessa sexta-feira (26), o que corresponde a 20% do total. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é de 27%. Em Maceió, a taxa é de 48%.

Há 3.067 casos suspeitos do coronavírus, à espera de resultados de exames.

Mais duas mortes por causa da Covid

Maceió: Homem, 63 anos – hipertenso, diabético, com sequelas de um Acidente Vascular Encefálico (AVE) – morreu em seu domicílio

Coruripe: Mulher, 67 anos – não tinha comorbidades

Fonte: G1/AL