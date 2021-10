Alagoas confirma 20 mortes por Covid em uma semana

Alagoas confirmou 424 novos casos e 20 mortes por Covid-19 na última semana. Na comparação com a semana anterior (10 a 16 de outubro), o aumento foi de 36 casos e 2 óbitos em uma semana, segundo levantamento g1 feito nesta segunda-feira (25) baseado nos dados do Ministério da Saúde.

Semana Epidemiológica 42 (17 a 23/10) de 2021

De 10 a 16 de outubro, o estado registrou 388 casos confirmados e 18 mortes por causa da Covid.

Domingo (17/10) – 97 casos e 3 mortes

Segunda-feira (18/10) – 58 casos e 3 mortes

Terça-feira (19/10) – 53 casos e 3 mortes

Quarta-feira (20/10) – 76 casos e 3 mortes

Quinta-feira (21/10) – 47 casos e 3 mortes

Sexta-feira (22/10) – 27 casos e 3 mortes

Sábado (23/10) – 66 casos e 2 mortes

Covid por município

Também na última semana (de 17 a 23/10), 94 municípios alagoanos não registraram novas mortes por Covid e 63 não confirmaram novos casos do coronavírus. O levantamento é do Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente (IGDEMA) da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

Coronavírus nos bairros de Maceió

O monitoramento mostra que, em Maceió, 46 bairros não registraram novas mortes por Covid na última semana; três bairros registraram apenas uma morte cada (Cidade Universitária, Jatiúca e Prado), e somente a Jatiúca registrou duas mortes de moradores por causa da Covid.

Em relação aos casos, 13 bairros não registraram novos casos do coronavírus na última semana; 20 bairros registraram de um a três casos da doença, 10 bairros tiveram de quatro a 7 casos; cinco bairros confirmaram de oito a 13 novos casos e apenas dois bairros confirmaram de 14 a 18 casos (Cidade Universitária com 16 e Ponta Verde, com 18 casos).

por Roberta Batista – G1/AL