Alagoas confirma 25 novos casos de Covid, mas casos suspeitos chegam a 4.279

Alagoas registrou 25 casos confirmados e quatro mortes por Covid-19 nesta segunda-feira (27). Os dados são do mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O número novos casos por dia é baixo, mas o total de casos suspeitos chegou a 4.279.

Na última semana, o estado registrou 36% a menos de casos e 18% menos óbitos que anterior, mas o número acumulado de casos suspeitos não ficou abaixo de 4 mil.

Desde o início da pandemia, 6.201 pessoas morreram de Covid-19 em Alagoas. No mesmo período, 237.999 receberam confirmação de infecção pelo coronavírus.

O total de pacientes recuperados da doença está em 231.155. Outros 409 pacientes ainda estão em tratamento, mas como não precisa de internação em hospital, seguem isolados em casa.

Das quatro mortes registradas nas últimas 24 horas, uma foi de uma mulher de 47 anos, sem comorbidades, que morava em Maceió. Ela morreu na própria casa.

A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado era de 29%, com 49 pacientes ocupando os 171 leitos de UTI exclusivos para Covid-19, de acordo com relatório mais recente. Em Maceió, 38 pacientes ocupavam os 98 leitos de UTI, o que representa ocupação de 39%.

Mais quatro mortes por causa da Covid

Maceió: Homem, 60 anos – tinha hipertensão, distúrbio bipolar e era tabagista

Maceió: Mulher, 34 anos – obesa

Maceió: Mulher, 47 anos – sem comorbidades – morreu em seu domicílio

Santana do Ipanema, 45 anos – sem comorbidades

Fonte: G1/AL