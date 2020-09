Alagoas confirma 263 novos casos e seis mortes por Covid-19 em 24h

Alagoas confirmou 263 novos casos e mais seis mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados aumentou para 83.298 e o de óbitos causados pela doença subiu para 2.008, segundo boletim epidemiológico desta sexta-feira (18) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

O estado tem 2.198 casos suspeitos. Entre as pessoas que tiveram a doença confirmada, 79.987 estão recuperadas.

As seis mortes no estado estão distribuídas em cinco municípios: 2 em Maceió; 1 em Santana do Ipanema e 1 em Delmiro Gouveia, ambos municípios do Sertão; 1 em Arapiraca, na região do Agreste e 1 em Roteiro, no Litoral Sul.

Leitos para Covid-19

O boletim de leitos mais recente, atualizado na noite de quinta (17), mostrou que a ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19 estava em 16% e a de leitos de UTI, em 36%.

Mais seis mortes por Covid-19

Maceió: Homem, 68 anos – sem comorbidades

Maceió: Homem, 46 anos – diabético

Arapiraca: Homem, 61 anos – hipertenso

Roteiro: Homem, 53 anos – sem comorbidades

Delmiro Golveia: Mulher, 49 anos – diabética

Santana do Ipanema: Mulher, 66 anos – sem comorbidades

Fonte: G1/AL