Alagoas confirma 266 novos casos e nove mortes por Covid

Foram confirmados neste sábado (14) 266 novos casos de Covid-19 em Alagoas, segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O estado tem um total de 232.635 casos confirmados do novo coronavírus até o momento.

O boletim mostra ainda que nove pessoas morreram por causa da doença nas últimas 24h. Com isso, Alagoas tem 5.950 óbitos por Covid-19.

A Sesau aguarda o resultados dos exames de 4.092 casos que estão em investigação epidemiológica. Do total de pessoas contaminadas pelo coronavírus desde o início da pandemia, 225.581 finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença.

Dos 1.488 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 179 estavam ocupados até às 16 horas do sábado (14), o que corresponde a 12% do total.

Mais 9 mortes por Covid em Alagoas

Maceió: Homem, 65 anos – diabético, hipertenso, tinha hipotiroidismo

Maceió: Mulher, 38 anos – sem comorbidades

Girau do Ponciano: Homem, 34 anos – obesidade

Matriz do Camaragibe: Homem, 68 anos – diabetes, doença cardiovascular crônica

São Miguel dos Campos: Homem, 68 anos – doença cardíaca crônica

Palmeira dos Índios: Homem, 78 anos – hipertensão, era tabagista

Capela: Homem, 93 anos – hipertensão, diabetes, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Marechal Deodoro: Mulher, 44 anos – diabetes, obesidade

Palmeira dos Índios: Mulher, 75 anos – hipertensão, diabetes, câncer de fígado

