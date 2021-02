Alagoas confirma 670 novos casos e mais nove mortes por Covid-19

Alagoas confirmou 670 novos casos e mais nove mortes por Covid-19. Com isso, o estado tem um total de 124.295 casos confirmados do novo coronavírus e 2.865 óbitos por Covid-19 até o momento. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) deste domingo (14).

Do total de casos confirmados, 2.326 estão em isolamento domiciliar. Outros 118.675 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Alagoas tem ainda 8.438 casos em investigação laboratorial.

Dos 800 leitos criados pela Sesau para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 382 estavam ocupados até às 17h do sábado (13), o que corresponde a 48% do total. A taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 60%.

Mais 9 mortes nas últimas 24h

Maceió: Homem, 52 anos – doença neurológica, desnutrição proteica

Maceió: Homem, 63 anos – sem comorbidades

Maceió: Mulher, 68 anos – obesa

Campo Alegre: Homem, 81 anos – sem comorbidades

Santana do Ipanema: Homem, 88 anos – sem comorbidades

São José da Tapera: Homem, 92 anos – doença cardiovascular crônica, diabetes

Feira Grande: Mulher, 71 anos – hipertensa e diabética

Água Branca: Mulher, 85 anos – diabetes, doença cardiovascular

Arapiraca: Mulher, 94 anos – sem comorbidade

Fonte: G1/AL