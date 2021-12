Alagoas confirma 8 novos casos e mais 2 mortes por Covid

Alagoas confirmou oito novos casos e mais duas mortes por Covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) desta quinta-feira (9). Os dois óbitos foram de moradores de Maceió. O interior do estado não confirmou mortes nas últimas 24 horas.

As vítimas foram uma mulher de 63 anos, que faleceu no Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, e um homem de 53 anos, que morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jacintinho.

O número acumulado de casos suspeitos do coronavírus chegou a 2.544. Todos são de pessoas que apresentaram sintomas de Covid, mas ainda aguardam resultados de exames.

O estado contabiliza 241.772 casos confirmados e 6.365 óbitos por Covid-19. Desse total de pessoas diagnosticadas com a doença, 235.095 já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperadas.

Há também 109 pacientes que não precisaram de internação hospitalar, e seguem tratamento isoladas em casa.

O mais recente boletim de leitos exclusivos para Covid mostra que 52 pacientes estavam internados em hospitais públicos em Alagoas até as 16h dessa quarta (8). As taxas de ocupação de leitos de UTI estavam em 27% no estado; 38% em Maceió e 13% no interior.

Mais duas mortes por causa da Covid

Maceió: Mulher, 63 anos – era hipertensa e diabética

Maceió: Homem, 53 anos – não tinha comorbidades

