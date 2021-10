Alagoas confirma 88 casos e 3 mortes por Covid em 24 horas

Alagoas confirmou 88 casos e três mortes por Covid nas últimas 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) desta segunda-feira (4). Há 4.006 casos suspeitos, à espera de resultados de exames. No domingo (3), o estado acumulava 4.895 casos em investigação.

Os casos no estado passaram de 323 (de 19 a 25 de setembro) para 326 (de 26 de setembro a 2 de outubro). No mesmo período, as mortes por Covid caíram de 28 para 27.

Semana epidemiológica 39 de 2021 (26/9 a 2/10): 326 novos casos e 27 novas mortes

26/9 – 30 casos e 4 mortes

27/9 – 25 casos e 4 mortes

28/9 – 41 casos e 4 mortes

29/9 – 77 casos e 4 mortes

30/9 – 93 casos e 4 mortes

1/10 – 39 casos e 4 mortes

2/10 – 21 casos e 3 mortes

Desde o começo da pandemia, 6.226 alagoanos morreram por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 238.458.

Desse total de pessoas diagnosticadas com a doença, 389 ainda estão em tratamento, em isolamento domiciliar, e outros 231.598 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, são considerados recuperados da infecção pelo coronavírus.

Dos 171 leitos de UTI no estado exclusivos para Covid, 29% estavam ocupados até 16h de domingo (3). Em Maceió, dos 98 leitos de UTI, 45% estavam com pacientes.

Mais três mortes por causa da Covid

Maceió: Homem, 57 anos – tinha cardiopatia, hipertensão, diabetes, tuberculose pulmonar, sífilis e HIV

Maceió: Homem, 73 anos – tinha doença cardiovascular crônica e obesidade

Delmiro Gouveia: Homem, 88 anos – tinha doença cardiovascular crônica, diabetes e Alzheimer

