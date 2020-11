Alagoas confirma 98 novos casos e mais quatro mortes por Covid-19

Alagoas confirmou 98 novos casos e mais quatro mortes por Covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), desta segunda-feira (2). O total de casos confirmados no estado é de 90.918 e o de óbitos causados pelo novo coronavírus é de 2.246.

O estado tem 2.118 casos suspeitos. O número de pessoas recuperadas da doença chegou a 87.995.

A taxa de ocupação de leitos exclusivos para pessoas com confirmação ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus é de 19%, de acordo com a última atualização, feita no domingo (1). Considerando apenas os leitos de UTI, a ocupação é de 38%.

Fonte: G1/AL