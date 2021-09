Alagoas confirma mais 173 casos e 5 mortes por Covid

Alagoas registrou 173 casos e cinco mortes por Covid nas últimas 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) desta segunda-feira (6). Os óbitos por Covid-19 no estado estão em queda há dez semanas consecutivas.

Além da redução das mortes por semana, Alagoas registra queda nos números diários. O menor número diário registrado em 2021 é o atual, cinco óbitos por dia.

Desde o início da pandemia, 6.106 pessoas morreram de Covid no estado. No mesmo período, 236.777 foram diagnosticadas com a doença.

Segundo a Sesau, 229.803 pacientes estão recuperados e outros 602 ainda estão em tratamento, mas como não precisaram de internação hospitalar, estão isolados em casa.

Há 3.943 casos suspeitos no estado, à espera de resultado de exames.

A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado era de 14% nesse domingo (5), de acordo com dados mais atualizados.

Mais 5 mortes por Covid em Alagoas

Maceió: Homem, 66 anos – hipertenso

Maceió: Mulher, 25 anos – diabética

Rio Largo: Homem, 77 anos – diabetes

Rio Largo: Mulher, 103 anos – sem comorbidades – morreu em casa

Santana do Ipanema: Mulher, 80 anos – hipertensão

Fonte: G1/AL