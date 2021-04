Alagoas confirma mais 291 casos e 21 mortes por Covid-19

Alagoas confirmou 291 novos casos e mais 21 mortes por Covid-19, segundo o boletim epidemiológico desta segunda-feira (26).

Desde o começo da pandemia, o estado registrou 170.902 casos confirmados e 4.138 óbitos por Covid-19.

Do total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 163.124 se recuperaram. Outros 2.899 pacientes em tratamento, em isolamento domiciliar.

O número acumulado de casos suspeitos chegou a 9.744.

Após quase três meses em alta, os números de casos e mortes por Covid-19 no estado caíram, na comparação entre as últimas semanas epidemiológicas, que são contadas de domingo a sábado. Esses indicadores não apresentavam redução simultaneamente desde a 5ª semana epidemiológica, encerrada no dia 6 de fevereiro.

Mesmo com a melhora desses indicadores, os pesquisadores do Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19 explicam que ainda é cedo para considerar que a transmissão do coronavírus está controlada. Para constatar que a situação chegou ao controle, as evidências devem ser observadas por um período mínimo de 14 dias, e a taxa de ocupação de leitos deve estar abaixo de 70%.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 76%. Em Maceió, a ocupação de UTI é de 81%.

