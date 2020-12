Alagoas confirma mais 307 casos do novo coronavírus e 6 mortes em 24h

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou, neste domingo (20), através do boletim epidemiológico diário, a confirmação de mais 307 novos casos de Covid-19 em Alagoas. Com isso, o estado tem um total de 101.285 casos confirmados do novo coronavírus até o momento. Foram registradas mais seis mortes em território alagoano e o total de óbitos agora é 2.410.

O boletim mostra ainda que 96.598 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 9.429 casos em investigação laboratorial.

Dos 601 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 210 estavam ocupados até às 17h da sexta-feira (18), o que corresponde a 35% do total. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 51%.

Mais seis mortes por Covid-19

Maceió: Homem, 69 anos – obeso e com transtorno psiquiátrico

Maceió: Homem, 74 anos – hipertenso e diabético

Maceió: Homem, 56 anos – doença de Parkinson e depressão

União dos Palmares: Homem, 60 anos – doença cardiovascular crônica, doença renal crônica, diabetes

Barra de Santo Antônio: Mulher, 44 anos – sem comorbidades

Arapiraca: Mulher, 83 anos – diabética e hipertensa

Fonte: G1/AL