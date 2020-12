Alagoas confirma mais 332 casos e três mortes por Covid-19

Alagoas confirmou mais 332 casos e três mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Os números foram divulgados neste domingo (6) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Os novos registros fizeram o número de pessoas que tiveram a doença confirmada subir para 96.632 e o de mortes para 2.354.

De acordo com o boletim epidemiológico, 1.667 pessoas em Alagoas estão em isolamento domiciliar.

Há 4.681 casos em investigação laboratorial. Das pessoas que foram contaminadas, 92.429 já se recuperaram da doença.

Das três mortes registradas, uma era de paciente que morava em Maceió, as outras duas do interior do estado.

Leitos de Covid-19

O boletim de ocupação de leitos para Covid-19 mostrou que 35% estavam ocupados até o sábado (5). Ao considerar somente os leitos de UTI, 47% estavam ocupados.

Mais três mortes por Covid-19

Maceió: homem, 70 anos – sem comorbidades

Pilar: homem, 83 anos – hipertenso

Teotônio Vilela: homem, 64 anos – diabético e hipertenso

