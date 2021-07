Alagoas confirma mais 337 casos e 16 mortes por Covid

Alagoas confirmou mais 337 casos e 16 mortes por Covid, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulgado neste domingo (11). A vítima mais jovem era um homem de 43 anos, sem comorbidades. Ele morava em Porto Real do Colégio, no interior do estado.

Desde o começo da pandemia, foram registrados 223.464 casos confirmados e 5.530 óbitos de pessoas infectadas pelo coronavírus no estado.

Do total de casos confirmados, 214.767 pacientes estão recuperados e outros 2.638 ainda estão em tratamento, mas não precisaram de internação em hospital.

O número de casos suspeitos chegou a 9.979, mantendo a tendência de queda das últimas semanas.

A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid no estado chegou a 65% nesse sábado (10), segundo boletim mais recente sobre ocupação hospitalar.

Mais 16 mortes por Covid em Alagoas

Maceió: Homem, 54 anos – cardiopata, hipertenso, diabético e renal crônico

Maceió: Homem, 57 anos – sem comorbidades

Maceió: Homem, 61 anos – hipertenso

Maceió: Homem, 65 anos – obeso e hipertenso

Maceió: Homem, 81 anos – transtorno mental

Maceió: Homem, 89 anos – cardiopata, hipertenso e usava marcapasso

Arapiraca: Homem, 55 anos – diabético e hipertenso

Arapiraca: Mulher, 56 anos – sem comorbidades

Arapiraca: Mulher, 84 anos – diabetes e doença cardiovascular crônica

Pilar: Homem, 44 anos – obesidade e hipertensão

Pilar: Mulher, 60 anos – sem comorbidades

Porto Real do Colégio: Homem, 43 anos – sem comorbidades

Porto Real do Colégio: Homem, 57 anos – hipertenso

Jaramataia: Mulher, 64 anos – doença cardiovascular crônica

Lagoa da Canoa: Homem, 60 anos – diabetes

Rio Largo: Homem, 60 anos – sem comorbidades

