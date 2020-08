Alagoas confirma mais 573 casos e 14 mortes por Covid-19 em 24 horas

Alagoas confirmou 573 novos casos e mais 14 mortes por Covid-19 nesta terça-feira (4). O número diário de casos é menos da metade do que foi registrado no último domingo (2). O número diário de mortes, contudo, foi maior.

Com os novos dados do boletim epidemiológico, o total de casos confirmados no estado subiu para 63.351 e o de mortes, para 1.621.

Somente em Maceió, são mais de 23 mil casos e 745 mortes desde o início da pandemia até esta tarde.

Entre os casos confirmados em todo o estado, 55.568 pessoas conseguiram se recuperar. Alagoas tem ainda 1.524 casos suspeitos, que aguardam resultado dos testes laboratoriais.

O último levantamento dos leitos exclusivos para atendimento de pacientes com Covid-19, feito na segunda (3), mostra que a taxa de ocupação estava em 30%. Considerando apenas os leitos de UTI, a taxa de ocupação estava em 54%.

Dos novos óbitos confirmados nesta tarde, seis pessoas eram residentes em Maceió, o restante morava em municípios do interior do estado.

Mais 14 mortes por Covid-19 em Alagoas

Maceió: Homem, 55 anos, cardiopata

Maceió: Homem, 76 anos, sem comorbidades

Maceió: Homem, 87 anos, sem comorbidades

Maceió: Homem, 66 anos, sem comorbidades

Maceió: Mulher, 89 anos, cardiopata

Maceió: Mulher, 69 anos,doença cardiovascular

Santana do Ipanema: Mulher, 60 anos, sem comorbidades

Santana do Ipanema: Mulher, 42 anos, sem comorbidades

Arapiraca: Homem, 87 anos, sem comorbidades

Craíbas: Mulher, 81 anos, sem comorbidades

Marechal Deodoro: Homem, 75 anos, doença hepática

Pilar: Homem, 69 anos, cardiopata

Porto Calvo: Homem, 58 anos, sem comorbidades

Rio Largo: Mulher, 63 anos, hipertensa

