Alagoas confirma mais 734 novos casos de Covid-19 e 22 mortes

A Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) divulgou, neste domingo (28), a atualização do boletim epidemiológico. Segundo o levantamento, Alagoas tem mais 734 novos casos de Covid-19 e 22 pessoas morreram por causa da doença nas últimas 24 horas. Com isso, o estado contabiliza 151.824 casos confirmados do novo coronavírus e 3.489 óbitos.

Ainda segundo o boletim, do total de casos confirmados 3.696 estão em isolamento domiciliar. Outros 143.777 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há no momento 10.031 casos em investigação laboratorial.

Dos 1.186 leitos criados pela Sesau para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 824 estavam ocupados até às 16h de sábado (27), o que corresponde a 69% do total. A taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 88%.

Mais 22 mortes por Covid-19

Maceió: Homem, 53 anos – hipertenso

Maceió: Homem, 55 anos – hipertenso e obeso

Maceió: Homem, 56 anos – sem comorbidades

Maceió: Homem, 96 anos – hipertenso

Maceió: Mulher, 41 anos – hipertensa

Maceió: Mulher, 65 anos – hipertensa e diabética

Maceió: Mulher, 73 anos – hipertensa e diabética

Maceió: Mulher, 74 anos – hipertensa e cardiopata

Maceió: Mulher, 80 anos – hipertensa e diabética

Arapiraca: Homem, 81 anos – sem comorbidades

Atalaia: Homem, 23 anos – obeso

Campo Grande: Homem, 77 anos – hipertenso

Chã Preta: Homem, 76 anos – hipertenso

Jacuípe: Homem, 48 anos – hipertenso

Junqueiro: Homem, 75 anos – hipertenso

Maragogi: Homem, 74 anos – diabético

Arapiraca: Mulher, 85 anos – hipertensa e ex-fumante

Carneiros: Mulher, 81 anos – hipertensa e obesa

Palmeira dos Índios: Mulher, 74 anos – hipertensa e diabética

Palmeira dos Índios: Mulher, 86 anos – sem comorbidades

Paripueira: Mulher, 63 anos – hipertensa

Olho D’água Grande: Mulher, 76 anos – hipertensa e diabética

Fonte: G1/AL