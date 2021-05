Alagoas confirma mais de 1.100 novos casos de coronavírus nas últimas 24 h

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) confirmou, neste domingo (9), 1.190 novos casos de Covid-19 em Alagoas. Os dados do Boletim Epidemiológico mostram ainda que foram registradas 17 mortes por causa da doença nas últimas 24 horas. O estado soma 180.103 casos confirmados e 4.381 óbitos desde o início da pandemia.

Do total de confirmações, 3.256 pessoas estão em isolamento domiciliar. Outras 171.763 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença.

Há 11.842 casos em investigação laboratorial.

Dos 1.416 leitos criados pela Sesau para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 742 estavam ocupados até às 16h do sábado (8), o que corresponde a 52% do total. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 74%.

Mais 17 mortes por causa da Covid-19

Maceió: Homem, 46 anos – obeso, tinha doença cardiovascular

Maceió: Homem, 63 anos – hipertenso

Maceió: Homem, 86 anos – hipertenso

Maceió: Mulher, 53 anos – sem comorbidades

Maceió: Mulher, 62 anos – sem comorbidades

Maceió: Mulher, 64 anos – doença respiratória crônica

Maceió: Mulher, 65 anos – sem comorbidades

Maceió: Mulher, 76 anos – hipertensa, tinha doença cardiovascular

Maceió: Mulher, 79 anos – diabética, tinha doença cardiovascular

Santana do Mundaú: Homem, 35 anos – sem comorbidades

Santana do Mundaú: Homem, 51 anos – sem comorbidades

Marechal Deodoro: Homem, 44 anos – sem comorbidades

Marechal Deodoro: Homem, 57 anos – sequelas de um Acidente Vascular Encefálico (AVE)

Penedo: Homem, 64 anos – diabetes, doença cardiovascular

Viçosa: Homem, 75 anos – sem comorbidades

Viçosa: Mulher, 54 anos – sem comorbidades

Viçosa: Mulher, 67 anos – sem comorbidades

Fonte: G1/AL