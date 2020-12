Alagoas confirma mais três mortes e 255 casos de Covid-19

Mais três mortes por Covid-19 e 255 casos foram confirmados nesta sexta-feira (4) em Alagoas, totalizando 95.898 casos confirmados e 2.349 óbitos desde o início da pandemia. As informações são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Em todo o estado há 3.685 casos suspeitos da doença, em investigação laboratorial. 91.843 pessoas, que foram infectadas pelo novo coronavírus conseguiram se recuperar.

De acordo com o boletim, há 1.528 pessoas em isolamento domiciliar.

A taxa total de leitos ocupados com pacientes infectados e com suspeita de Covid-19 está em 34%, segundo a mais recente atualização do boletim na noite de quinta (3). Quanto a taxa de ocupação de leitos de UTI, o estado registrou 47%.

Mais três mortes por Covid-19

Maceió: Homem, 68 anos – diabetes e cadíaco crônico

Arapiraca: Homem, 74 anos – sem comorbidades

Quebrangulo: Homem, 83 anos – doença cardiovascular

