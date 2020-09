Alagoas conquista o Prêmio Excelência em Competitividade com o Programa Escola 10

O Programa Escola 10 conquistou, nesta quinta-feira (17), o Prêmio Excelência em Competitividade na categoria Boas Práticas. A iniciativa do Governo do Estado, destinada ao fortalecimento da educação básica, concorreu com mais de 200 projetos na premiação promovida pelo Centro de Liderança Pública (CLP), que também realiza o Ranking de Competitividade dos Estados, cuja edição 2020 apresenta o avanço de Alagoas da 15º para a 13º posição.

Criado em 2017 pelo Governo de Alagoas, o Escola 10 possibilitou o regime de colaboração entre o Estado e os municípios para elevar os índices educacionais. “O Escola 10 é uma integração de esforços em conjunto com os municípios. O Estado como coordenador de um programa que vem mudando a educação e que já situou Alagoas como um dos estados que mais avançou na educação básica nos últimos ciclos”, considerou o governador Renan Filho.

E se no ano passado o Governo do Estado levou o prêmio na mesma categoria com o programa CRIA – Criança Alagoana, este ano Alagoas obteve outro destaque importante ao figurar como finalista pela segunda vez consecutiva na categoria Destaque de Crescimento, que é uma média do crescimento dos últimos quatro anos nos três pilares mais significativos do Ranking: Segurança Pública, Infraestrutura e Sustentabilidade Social.

Considerada uma das principais ferramentas de avaliação da gestão pública no Brasil, O Ranking de Competitividade dos Estados analisa o desempenho das unidades da federação em 73 indicadores divididos em dez pilares, como Educação, Segurança Pública, Solidez Fiscal, Infraestrutura, Inovação e Potencial de Mercado, entre outros.

No resultado geral, observa-se que, enquanto a administração governamental ficou mais ineficiente em 12 estados e no Distrito Federal, as práticas e os aprimoramentos promovidos pelo Governo de Alagoas contribuíram decisivamente para o avanço dos números que situam atualmente o estado à frente de Pernambuco, Ceará e Goiás. Na região Nordeste, Alagoas só fica atrás da Bahia (7º) e de Sergipe (12º). Santa Catarina lidera.

Sustentabilidade Social

Para quem amargava o último lugar na estatística em 2016, os números de hoje confirmam um notável avanço. Entre outros destaques no comparativo com o ano passado, as ações do Governo de Alagoas no pilar Sustentabilidade Social foram eleitas para inaugurar o lançamento da edição 2020 do Ranking, em evento virtual realizado na manhã desta quinta-feira (17).

O governador Renan Filho participou do encontro, que contou com a presença dos governadores de Minas Gerais, Maranhão, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraíba, Amazonas e Mato Grosso do Sul. Os representantes foram escolhidos pelo resultado expressivo de suas políticas e práticas de gestão, que se mostraram eficientes na mitigação das desigualdades e melhoria da qualidade de vida mesmo em meio à crise econômica agravada pela pandemia do novo coronavírus.

Em sua fala, Renan Filho lembrou que o avanço dos números no Estado é ainda mais surpreendente quando comparado com quatro ou cinco anos atrás. “Alagoas era o estado mais violento do Brasil, superendividado e também tinha extrema dificuldade na educação”, pontuou.

“De lá para cá, estamos fazendo um trabalho muito interessante em diversas áreas, iniciamos com uma reestruturação fiscal completa e uma ampla reforma do Estado. Isso tirou Alagoas dos piores indicadores fiscais pelo Tesouro Nacional para um dos melhores. Hoje o estado é um dos que mais investe no país”, exemplificou o governador, além de lembrar da representativa redução da violência urbana, do fortalecimento da área de saúde e dos premiados avanços na educação pública.

“Para o ano que vem, pretendo que a gente pule do 13º para chegar na lista dos dez primeiros do Brasil, sendo um estado pequenininho, pobre, do Nordeste, mas que trabalha duro para fazer a sua parte”, finalizou.

Fonte: Agência Alagoas