Alagoas dobra o número de casos confirmados de Covid-19 em 24h

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), deste domingo (11), confirma 1.228 novos casos de Covid-19 em Alagoas. O número é exatamente o dobro dos casos confirmados no sábado (10), quando foram registrados 614 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. O boletim mostra ainda que 22 pessoas não resistiram e morreram por causa da doença.

O estado tem um total de 161.353 casos confirmados e 3.802 óbitos até o momento. Dez pessoas que morreram nas últimas 24h moravam na capital e as outras 12 em cidades do interior do estado.

Do total de casos confirmados, 3.292 estão em isolamento domiciliar. Outros 153.487 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 9.445 casos em investigação laboratorial.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 87%, segundo a última atualização feita à 16h do sábado (10). Em Maceió, a ocupação de UTI é de 90%.

Mais 22 pessoas morreram em Alagoas

Maceió: Homem, 57 anos – sem comorbidades

Maceió: Homem, 57 anos – tabagista

Maceió: Homem, 64 anos – epilepsia

Maceió: Mulher, 37 anos – lúpus

Maceió: Mulher, 48 anos – hipertensa e diabética

Maceió: Mulher, 48 anos – hipertensa e diabética

Maceió: Mulher, 54 anos – hipertensa e diabética

Maceió: Mulher, 59 anos – sem comorbidades

Maceió: Mulher, 66 anos – ex-tabagista

Maceió: Mulher, 74 anos – hipertensa e diabética

Minador do Negrão: Homem, 45 anos – hipertenso e diabético

Junqueiro: Homem, 69 anos – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), diabetes, hipertensão, sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Palmeira dos Índios: Homem, 75 anos – esquizofrenia, sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Barra de Santo Antônio: Homem, 85 anos – hipertenso

São Miguel dos Campos: Homem, 89 anos – hipertenso e diabético

Santana do Mundaú: Mulher, 30 anos – asma

Viçosa: Mulher, 38 anos – tabagista

Rio Largo: Mulher, 52 anos – obesa e diabética

Marechal Deodoro: Mulher, 60 anos – diabética e hipertensa

Barra de Santo Antônio: Mulher, 60 anos – sem comorbidades

São Miguel dos Milagres: Mulher, 64 anos – hipertensa e diabética

Arapiraca: Mulher, 77 anos – diabetes, doença cardíaca crônica

Fonte: G1/AL