Alagoas é o segundo estado do Brasil com maior percentual de vacinados contra a Covid-19

Nove dias após dar início à campanha de imunização contra a Covid-19, Alagoas já é o segundo estado do Brasil com o maior percentual de pessoas vacinadas. O levantamento, com base nos dados das secretarias estaduais de Saúde, aponta que Alagoas já vacinou 1% da população, ficando atrás apenas do Distrito Federal (1,09%). Os dados, divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa nacional na noite desta quarta-feira (27), consideram o balanço de vacinados de ontem (26), quando Alagoas havia chegado a 33.450 vacinados.

Hoje, entretanto, a vacinação no Estado já alcançou 35.481 trabalhadores da saúde, segundo atualização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio do Programa Nacional de Imunização em Alagoas (PNI/AL) e com apoio técnico do Conselho Municipal de Secretarias de Saúde de Alagoas (Cosems/AL).

“Alagoas é o segundo estado do país com maior percentual de vacinação da população contra a Covid-19, como mostrou matéria do Jornal Nacional. Estamos trabalhando duro para que os alagoanos possam se proteger o mais rápido possível e voltem à normalidade”, declarou o governador Renan Filho em publicação no Twitter.

A imunização na rede hospitalar, nesta quarta-feira, foi realizada das 8h30 às 17h, precisamente no Hospital Geral do Estado (HGE); Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares; Maternidade Santa Mônica; Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Maceió e Arapiraca; Centrais de Triagem Arapiraca e Maceió; e nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Jacintinho e Tabuleiro, na capital alagoana.

No caso do HGE, a campanha encerrou hoje a primeira etapa de vacinação, com a aplicação das doses iniciais da Coronavac em 2.218 trabalhadores da saúde.

No interior do estado, segundo o Cosems, os profissionais de saúde já receberam a primeira dose da vacina em 79 cidades, ou seja, em mais de 78% dos municípios do interior. O cronograma de imunização prossegue normalmente nesta quinta-feira (28).

O consórcio de veículos de imprensa é formado por G1, O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, e passou a divulgar os dados da vacinação no último dia 21.

Fonte: Agência Alagoas