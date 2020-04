Alagoas fecha última semana com índice médio de isolamento social de 50%

A taxa de isolamento social atingiu a média de 50% na última semana em Alagoas. O resultado teve como base os dias 20 a 26 de abril e apresenta uma melhora de 1,76% em relação aos números da semana anterior, que compreende os dias 13 a 19 de abril. A variação positiva também aconteceu na capital alagoana, com o melhor índice de afastamento das últimas três semanas registrado em um domingo, com 59,9% no dia 26.

No comparativo, os finais de semana em Alagoas continuam seguindo a tendência nacional de evolução das taxas de isolamento. Contudo, o Estado inicia esta semana com o segundo menor índice de afastamento social para uma segunda-feira, desde o dia 30 de março, com 46,9% de pessoas isoladas.

Os números apontados individualmente nos municípios também sofrem variação. Na segunda-feira (27), a cidade de Satuba, localizada na região metropolitana de Alagoas, desponta com a melhor taxa de afastamento social de 63,1%, seguida de Poço das Trincheiras e Olho D’Água Grande com 62% e 58,9%, respectivamente. O pior resultado de isolamento foi registrado na cidade de Olho D’Água das Flores, no Sertão do Estado, com índice de 38,2%.

Diante da melhora nos índices em relação à semana anterior, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, que está à frente do processo de monitoramento diário das taxas no Estado, defende que o isolamento social continua sendo a medida mais eficaz de combate ao coronavírus.

“O Governo do Estado tem acompanhado de perto os dados de isolamento. Esse monitoramento é essencial para que possam ser definidas as diretrizes e as resoluções mais adequadas para a população. Em geral, temos conseguido manter uma taxa média de afastamento acima de 50% em Alagoas, mas é essencial reforçar o pedido para que, quem puder, permaneça em casa. Esse é o momento de cuidarmos uns dos outros, ainda podemos melhorar esse resultado e assim garantir que o menor número possível de pessoas seja contaminado com o vírus no nosso estado”, salienta Rafael Brito.

Em Alagoas, o governador Renan Filho prorrogou, na última segunda-feira (20), o decreto de isolamento social até o dia 5 de maio. A determinação flexibilizou o funcionamento de determinados setores do comércio, como livrarias e lojas de matérias de construção, de limpeza, de aviação e de tecidos, mantendo suspensas no Estado as aulas de escola pública e privada, eventos, além de academias, shoppings centers, cinemas e praças de alimentação.

Confira aqui o decreto na íntegra (http://www.imprensaoficialal.com.br/wp-content/uploads/2020/04/DOEAL-20_04_2020-SUPLEMENTO.pdf).

Entenda o monitoramento

Contabilizados a partir do monitoramento inteligente do Governo do Estado, disponibilizado gratuitamente pela empresa In Loco, os índices se baseiam nos dados de 648.400 celulares da população. A tecnologia apenas integra usuários que voluntariamente tenham instalado aplicativos parceiros da In Loco, dando permissão para a coleta de dados informada na Política de Privacidade. Todos os dados de identificação civil, como nome, identidade, CPF e e-mail não são informados pela empresa.

