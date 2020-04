Alagoas inicia testagens rápidas para Covid-19 em profissionais de saúde e segurança

Atuando de forma planejada no enfrentamento ao novo coronavírus, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), ao receber do Ministério da Saúde mais de 7.200 testes rápidos para diagnóstico da Covid-19, já encaminhou os materiais para atender, prioritariamente, os profissionais que atuam nos serviços de saúde, além de agentes de segurança, como policiais, bombeiros e guardas civis com sintomas de síndrome gripal.

O objetivo do Governo de Alagoas é diminuir o afastamento destes profissionais que estão atuando na linha de frente contra os efeitos do novo coronavírus no estado.

“Na quinta-feira [2], assim que recebemos os testes rápidos, não hesitamos em distribuir os materiais nas unidades de saúde que são as referências de atendimento tanto em Maceió, quanto em outras cidades como Arapiraca e Palmeira dos Índios, por exemplo, buscando realizar os testes nos profissionais de saúde e agentes da segurança pública, bem como determina o Ministério da Saúde”, explica o secretário Executivo de Ações em Saúde, Marcos Ramalho.

Ainda nesta sexta-feira (3), mais testes rápidos foram direcionados para a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) para a realização dos procedimentos de testagem nos integrantes da segurança. Ao enviar os testes rápidos, a Sesau reitera as determinações do Ministério da Saúde informando que os materiais são usados apenas uma vez.

Para o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, os testes rápidos representam um novo suporte no combate ao coronavírus: “Ao atender profissionais que atuam nos serviços de saúde e segurança, temos a certeza de que estamos contribuindo efetivamente para diagnosticar, de forma célere, quem está trabalhando diretamente nesse front para mitigar os efeitos da Covid-19 em nosso Estado”.

Indicações dos testes rápidos – Com resultado em até 20 minutos, os testes rápidos são indicados apenas para os profissionais dos serviços de saúde e da segurança. Os testes são feitos apenas após o sétimo dia do início dos sintomas de síndrome respiratória, como tosse, dificuldade para respirar, congestão nasal e dor de garganta, para detectar a presença de anticorpos, que são defesas produzidas pelo corpo humano contra o vírus SARS-CoV-2, popularmente conhecido como novo coronavírus, que causa a doença Covid-19.

O Ministério da Saúde ressalta que esse é um teste qualitativo para triagem e auxílio diagnóstico. “Portanto, o teste deve ser usado como uma ferramenta para auxílio no diagnóstico da Covid-19. Resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV-2”, informa o Ministério da Saúde.

Fonte: Agência Alagoas