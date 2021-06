Alagoas já tem mais de 60 mil profissionais da Educação imunizados com a 1ª dose

Alagoas já tem mais de 60 mil profissionais da Educação (Básica e Superior) imunizados com a primeira dose de uma das vacinas contra a Covid-19. Os dados são do site do Ministério da Saúde e são relativos à campanha de vacinação para os educadores iniciada em 10 de maio. Se levado em conta o fato de que um percentual de educadores já haviam sido vacinados previamente por idade, comorbidade e como profissionais de saúde (no caso dos professores da Educação Física com dupla habilitação), esse número é ainda maior.

“Temos 95% dos servidores da Educação Básica de Alagoas já imunizados com pelo menos a primeira dose e isso é um aspecto extremamente positivo, visto que muitos estados do Brasil ainda nem iniciaram a vacinação dos servidores da Educação. Este é um ponto fundamental para começarmos a preparar a rede estadual para a futura retomada das atividades presenciais”, comemora o secretário de Estado da Educação, Rafael Brito.

A professora Alessandra de Souza, gestora adjunta da Escola Estadual Júlio Auto, de Maceió, foi uma das que se vacinou logo no início da campanha. Ela destaca a importância da imunização.

“No momento em que vivemos, onde tantas incertezas assolam nossas vidas, a vacinação é uma esperança de um novo recomeço e, para a educação, é uma forma de garantir a todos o direito a uma educação com qualidade”, avalia a professora, cuja segunda dose está prevista para o mês de agosto.

por Ana Paula Lins/Agência Alagoas