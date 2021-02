Alagoas já vacinou 76.743 pessoas contra a Covid-19

Atualização dessa sexta-feira (12), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio do Programa Nacional de Imunização em Alagoas (PNI-AL), com apoio técnico do Conselho Municipal de Secretarias de Saúde de Alagoas (Cosems/AL), mostra que 76.743 alagoanos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em relação aos municípios alagoanos, segundo o Cosems, a vacinação ocorre em 102 municípios existentes no Estado.

A Secretaria de Estado da Saúde deu início, na quarta-feira (10), a vacinação da segunda dose aos trabalhadores da Rede Hospitalar ligada à Sesau. Dados do PNI-AL mostram que 2.822 profissionais de saúde já foram imunizados.

A Sesau informa, ainda, que durante o feriado de Carnaval, a vacinação contra a Covid-19 e o serviço Alô Vacina estarão suspensos e serão retomados na próxima quinta-feira (18).

